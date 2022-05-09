Праздничное граффити ко Дню Победы украсило подстанцию у КАД Петербурга

На 89-м километре внутреннего кольца КАД художник создал граффити ко Дню Победы.

Перед пересечением трассы с дорогой 41К-011 Стрельна — Кипень – Гатчина появилось новое граффити, созданное по мотивам фотографий военных лет. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Отмечается, что изображённые герои Великой Отечественной войны будут напоминать водителям и пассажирам о подвигах предков – защитников Родины.

В общей сложности уже пять подстанций вблизи магистрали напоминают автомобилистам о значимой дате. Первые рисунки появились в год 75-летия Победы – тогда первые граффити нарисовали на 48-м и 111-м км внутреннего кольца КАД, а в прошлом году изображениями дополнили объекты на 12-м и 100-м км.

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