В аэропорту Пулково в четверг отменили шесть рейсов

В четверг, 12 мая, в петербургском аэропорту Пулково отменены шесть авиарейсов. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям.
Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Сочи, Берлин, Ростов-на-Дону, Симферополь, Москву.
Также есть один задержанный рейс. С опозданием на шесть часов вылетит самолет авиакомпании NordStar Airlines до Москвы, который был запланирован на 9:30. Новое время вылета — 15:30.
Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство второго терминала Пулково отложили до восстановления пассажиропотока. В настоящее время Пулково не нуждается во втором терминале, поскольку справляется с текущим пассажиропотоком.