В аэропорту Пулково в четверг отменили шесть рейсов

В Пулково отменили и задержали рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково отменили и задержали рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В четверг, 12 мая, в петербургском аэропорту Пулково отменены шесть авиарейсов. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Сочи, Берлин, Ростов-на-Дону, Симферополь, Москву.

Также есть один задержанный рейс. С опозданием на шесть часов вылетит самолет авиакомпании NordStar Airlines до Москвы, который был запланирован на 9:30. Новое время вылета — 15:30.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство второго терминала Пулково отложили до восстановления пассажиропотока. В настоящее время Пулково не нуждается во втором терминале, поскольку справляется с текущим пассажиропотоком.