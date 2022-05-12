АО «ЛОЭСК» поздравило ветеранов-энергетиков с Днем Победы и почтило память героев-участников Великой Отечественной войны

Традиционно компания «ЛОЭСК» ко Дню Победы организует и участвует в ряде мероприятий посвященных великой дате.

Ежегодно коллектив АО «ЛОЭСК» поздравляет ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда с годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне. Этот год не стал исключением, сотрудники филиалов навестили ветеранов, в послевоенное время работавшим в компании, а также на предприятиях, бывших муниципальными городскими электросетями Ленинградской области, которые позже вошли в состав АО «ЛОЭСК» и вручили памятные подарки.

Преклоняясь перед памятью о великой победе специалисты АО «ЛОЭСК» провели уборку и облагородили памятные места: братские захоронения, мемориалы воинам-освободителям, обелиски. Сотрудники Восточного филиала компании навели порядок на территории братского захоронения в п. Березовик Тихвинского района, а работники Центрального филиала занимались благоустройством памятника погибшим летчикам в пгт Назия Кировского района. Не остались без внимания и другие военные памятники по всей Ленинградской области. Кроме того, наши специалисты возложили цветы к могилам героев.

В день праздника для энергетиков «ЛОЭСК» стало доброй традицией участие в общественной акции «Бессмертный полк», направленной на сохранение личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники «ЛОЭСК» приняли участие в учениях по отработке ликвидации ЧС.