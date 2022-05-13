В Пулково 13 мая отменили четыре рейса и задержали еще один самолет

В Пулково 13 мая отменили 4 рейса и задержали еще один самолет. Фото: Baltphoto

В Пулково 13 мая отменили 4 рейса и задержали еще один самолет. Фото: Baltphoto

В пятницу, 13 мая, из Петербурга не вылетят 4 запланированных самолета, а еще один отправиться в путешествие с опозданием.

Первый отмененный рейс ранее запланировали на 10:15, — самолет должен был вылететь в Ростов-на-Дону. Теперь он не отправиться в путь. Аналогичная ситуация с судном в Франкфурт на 12:05 и в Симферополь на 18:30. Еще один самолет также не сможет сегодня посетить Ростов-на-Дону, запланированный на 17:50.

Согласно онлайн-табло задерживается самолет в Анталью от Turkish Airlines. Вместо назначенного времени в 13:05, он полетит в 13:25.

Остальные рейсы от своего запланированного расписания отойти не должны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 12 мая в петербургском аэропорту Пулково были отменены шесть авиарейсов. Авиакомпании отменили запланированные рейсы в Сочи, Берлин, Ростов-на-Дону, Симферополь, Москву.