В субботу три самолета не вылетят из Пулково, а еще один будет задержан

В субботу три самолета не вылетят из Пулково, а еще один будет задержан
В субботу три самолета не вылетят из Пулково, а еще один будет задержан. Фото: Baltphoto

На сегодня, 14 мая, в петербургском аэропорту Пулково на вылет отменены три рейса. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям. Также один рейс будет осуществлен с опозданием.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Ростов-на-Дону, которые должны были состояться в 10:15 и в 17:50, а также в Симферополь, который по плану мог бы вылететь в 16:55.

Также задерживается еще один рейс в Анталью от компании Turkish Airlines. Изначально самолет должен был отправиться в 12:55, но теперь вылетит в 14:10 по московскому времени.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Санкт-Петербург по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 мая из Петербурга не вылетели 4 запланированных самолета, а еще один отправился в путешествие с опозданием.

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