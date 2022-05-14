Turkish Airlines запускает прямые рейсы из Петербурга в Бодрум

Turkish Airlines запускает прямые рейсы из Петербурга в Бодрум
Turkish Airlines запускает прямые рейсы из Петербурга в Бодрум. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Авиакомпания Turkish Airlines приняла решение запустить прямые рейсы из петербургского аэропорта Пулково в Бодрум.

Таким образом из Петербурга в Бодрум появляется новый прямой самолет. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ООО «Воздушные ворота Северной столицы», которая является управляющей компанией аэропорта «Пулково».

Отмечается, что аэропорт Пулково занимается расширением маршрутной сети международных направлений. Теперь в список городов входит известный курорт на побережье Эгейского моря – Бодрумом.

Летать самолеты будут по вторникам и пятницам. Пока только два рейса, но уже с 24 мая Turkish Airlines увеличит их количество до четырех раз в неделю. На маршруте используются воздушные судна Airbus A-321 вместимостью 180 кресел.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 14 мая в петербургском аэропорту Пулково на вылет отменены три рейса, и еще один задерживают.

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