С 16 по 27 мая в Петербурге меняется расписание электричек на Финляндском вокзале

С 16 по 27 мая в Петербурге меняется расписание электричек на Финляндском вокзале. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

С 16 по 27 мая в Петербурге меняется расписание электричек на Финляндском вокзале. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Начиная со следующей недели пригородные поезда на Финляндском направлении в Петербурге меняют свой режим движения.

С 16 по 27 мая изменится расписания движения электричек в Петербурге и Ленинградской области, которые ходят от Финляндского вокзала. Новое расписание представлено на официально сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании. В указанный период изменится график следования 15 пригородных поездов, полностью прекратиться движение трех, а также частично 10 электричек на Финляндском направлении железной дороги. Одновременно на данном направлении запустят два дополнительных поезда.

Отмечается, что изменения вносятся в график движения электричек на участке Финляндский вокзал — Невская Дубровка, Ладожское Озеро и на участке Финляндский вокзал — Кузнечное.

Кроме сайта пассажиры могут ознакомиться со всеми изменениями на станциях и вокзалах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Turkish Airlines приняла решение запустить прямые рейсы из петербургского аэропорта Пулково в Бодрум.