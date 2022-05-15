Из загоревшейся квартиры на Витебской улице госпитализировали пострадавшего

Из загоревшейся квартиры на Витебской улице госпитализировали пострадавшего
Пострадавший госпитализирован в больницу. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Под утро в Адмиралтейском районе Петербурга произошел квартирный пожар, есть пострадавший.

Как сообщили в городском главке МЧС, пожар в трехкомнатной квартире на Витебской улице, 10, начался около половины пятого утра. Возгорание началось в одной из комнат площадью 20 квадратных метров, огонь охватил 10 квадратных метров обстановки.

На место происшествия направили 20 человек личного состава МЧС и четыре пожарные машины. Спасатели справились с пожаром за полчаса.

Из загоревшейся квартиры эвакуировали семерых человек. Медицинская помощь потребовалась одному человеку, он госпитализирован. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в субботу на Звенигородской улице из полыхающего офиса у метро эвакуировали 6 человек.

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