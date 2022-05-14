В субботу на Звенигородской улице из полыхающего офиса у метро эвакуировали 6 человек

В субботу на Звенигородской улице из полыхающего офиса у метро эвакуировали 6 человек. Фото: "Яндекс.Карты"

В субботу на Звенигородской улице из полыхающего офиса у метро эвакуировали 6 человек. Фото: "Яндекс.Карты"

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на Звенигородской улице, 1 полыхает офис.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 14:18. Сообщалось, что загорелось трехэтажное офисное здание недалеко от метро «Звенигородская».

Спасатели в составе 6 единиц техники от МЧС и 30 человек личного состава выехали на место происшествия. По прибытию удалось установить, что горит здание размером 45х45 метров. Очаг возгорания находился на третьем этаже.

Пожар не удалось потушить так просто. Уже в 14:31 ему был присвоен дополнительный номер 1 БИС. Специалисты уже повели эвакуацию 6 человек, одного из которых осматривает сотрудник медицинской помощи.

Почему произошло возгорание пока неизвестно. Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.tu писала, что 13 мая в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга огонь полыхал на хлебозаводе «Ржевка хлеб». В 15:09 пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС, и только практически спустя час, в 16:15, ранг пожара был снижен до первого номера.