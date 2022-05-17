Весеннее похолодание в Северной столице достигло пика

Весеннее похолодание в Северной столице достигло пика
Весеннее похолодание в Северной столице достигло пика. Фото: Baltphoto

Во вторник, 17 мая, в Санкт-Петербурге будет намного холоднее, чем в предыдущие дни.

Синоптики сообщают, что похолодание в Северной столице достигло наивысшей точки, в течение дня также вероятны небольшие дожди. Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в социальных сетях, сегодня Петербург останется на периферии циклона, во власти холодного и влажного воздуха.

Таким образом, максимум на что сегодня можно рассчитывать — иногда просвечивающее сквозь облака солнце. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, а температура воздуха составит +9…+11 градусов. По области столбик термометра поднимется от +8…+13 градусов. Леус отметил, что подобные значения на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

При этом ветер в течение дня будет северо-западный, северный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Но также синоптик заверил, что уже с завтрашнего дня дожди будут прекращаться и начнётся постепенное потепление.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал горожанам о погоде на этой неделе. Ожидается похолодание.

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