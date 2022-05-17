В Петербурге с 17 мая стартует проект для котородителей и желающих завести пушистика

В Петербурге с 17 мая стартует проект для котородителей и желающих завести пушистика. Фото: Pixabay

В Петербурге с 17 мая стартует проект для котородителей и желающих завести пушистика. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 17 мая, стартует новый благотворительный проект «Друзей не покупают!», в рамках которого желающие завести котика смогут это сделать, а уже состоявшиеся котородители поделятся своим опытом.

Проект организуется интернет-изданием Peterburg2.ru совместно с приютом «Ржевка». Создатели «Друзей не покупают» ищут дом более чем 30 животным , а также с помощью специалистов из приюта, ветеринара и зоопсихолога рассказывают о том, как забрать кота домой, и как это происходило на личном опыте. При этом важно, — покупать животное не нужно, ведь малыш из приюта также нуждается в доме и заботе, он совсем не хуже.

Директор по развитию Peterburg2 Евгения Домрачева рассказала, что коллектив издания отказался от идеи обычного «каталога котиков» и решил затронуть проблему наличия бездомных животных, а также множество моментов, возникающих после «укотовления». На сайте «Друзей не покупают» есть целая инструкция для будущих котородителей.

Также Peterburg2 объявляет конкурс на лучшую историю от счастливых обладателей беспородных котиков найденных или забранных из приюта. Самые занимательные истории получат сюрпризы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудники холдинга Setl Group решили помочь бездомным хвостатым в приютах Петербурга и Ленобласти. Они собрали для животных корм и лекарства.