В Выборге школьника ударили ножом в горло

В Выборге в больницу доставили 14-летнего школьника, которого пырнули ножом на улице. Нападавший задержан.

Как стало известно Gazeta.SPb, это произошло накануне около 14:20 на Физкультурной улице. На восьмиклассника напал безработный 30-летний местный житель. Без какой-либо причины он воткнул нож ему в горло, а после сбежал.

К медикам подросток попал с открытой раной шеи и в состоянии средней тяжести.

Злоумышленника поймали через 10 минут после инцидента в парке «Батарейная гора». В отделе на него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге бабушка довела двух внуков до больницы своими уколами. Семилетнего первоклассника и его четырехлетнюю сестру госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением.