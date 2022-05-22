Воскресенье в Петербурге выдастся солнечным, но холодным

Воскресенье в Петербурге выдастся солнечным, но холодным
Воскресенье в Петербурге выдастся солнечным, но холодным. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня, 22 мая, погода может стать обманчивой для части жителей Северной столицы: несмотря на чистое небо и солнце, в городе будет достаточно прохладно.

В воскресенье погоду в Петербурге будет формировать гребень антициклона. По словам ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, облаков в небе будет совсем мало, день обойдется без дождей, но тепла при этом ждать не стоит — северо-восточный ветер будет нести к берегам Невы массы холодного воздуха, что ограничит дневной прогрев.

В течение дня температура воздуха прогреется от +12 до +14 градусов, а по области столбик термометра достигнет от +10 до +15 градусов. Также ожидается ветер северо-восточного направления со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 759 мм ртутного столбы, что около нормы.

На следующий день, в понедельник, по прогнозу синоптика, обойдется без осадков и немного потеплеет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что похолодание не связано с цветением черемухи, как гласит народная примета, заметил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

ленобласть леус новости СПб погода прогноз синоптик


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог назвала три самых популярных, но вредных салата
В апреле продажи российских застройщиков упали до 99%
ФАС предлагает решение, которое поможет стабилизировать поставки топлива на рынок
ГТЛК хочет выходить на зарубежные рынки государств-партнеров
В России средний лимит по кредиткам за 2 года дошел до минимума
SuperJob: россияне меньше всего хотели бы вступать в брак с полицейскими и ...
Незамеченная «аварийка» на КАД повлекла за собой столкновение ...
На Авиационной автомобилист сбил юного велосипедиста