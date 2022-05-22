Воскресенье в Петербурге выдастся солнечным, но холодным

Сегодня, 22 мая, погода может стать обманчивой для части жителей Северной столицы: несмотря на чистое небо и солнце, в городе будет достаточно прохладно.

В воскресенье погоду в Петербурге будет формировать гребень антициклона. По словам ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, облаков в небе будет совсем мало, день обойдется без дождей, но тепла при этом ждать не стоит — северо-восточный ветер будет нести к берегам Невы массы холодного воздуха, что ограничит дневной прогрев.

В течение дня температура воздуха прогреется от +12 до +14 градусов, а по области столбик термометра достигнет от +10 до +15 градусов. Также ожидается ветер северо-восточного направления со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 759 мм ртутного столбы, что около нормы.

На следующий день, в понедельник, по прогнозу синоптика, обойдется без осадков и немного потеплеет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что похолодание не связано с цветением черемухи, как гласит народная примета, заметил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.