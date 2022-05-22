В Ленинградской области выявили еще 58 пациентов с коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 58 случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 187 253 случая ковида. Всего выздоровели 182 832 пациента, в том числе 60 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 480. Об этом сегодня, 22 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 1 место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 278 человек. Третье место у Московской области — 245 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Северная Корея может получить помощь от США в борьбе с коронавирусной инфекцией. По предоставленным данным, американские власти могут начать предпринимать меры для оказания помощи КНДР.