В Ленобласти за сутки подтвердили 54 случая коронавируса

В Ленобласти за сутки подтвердили 54 случая коронавируса
В Ленобласти выявлены новые случаи ковида. Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 54 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 187 370 случаев ковида. Всего выздоровели 182 893 пациентов, в том числе 61 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 480.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 229 человек. Третье место у Свердловской области — 168 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге снизилась до 5%.

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