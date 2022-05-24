В Петербурге за сутки зафиксировали более 300 случаев COVID-19

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 304 новых случая коронавируса.

Всего с начала пандемии в городе заболели 1 527 533 местных жителя. При этом 1 490 537 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 224 за последние сутки. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 172 человек. Третье место у Свердловской области — 159 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге снизилась до 5%.