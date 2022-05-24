В Ленобласти за сутки подтвердили 53 случая коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 53 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 187 360 случаев ковида. Всего выздоровели 182 960 пациентов, в том числе 67 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 481.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 172 человек. Третье место у Свердловской области — 159 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге снизилась до 5%.