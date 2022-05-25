В Ленинградской области за сутки прибавилось 64 заболевших COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 64 случая заражения коронавирусом.

Подробную статистику сегодня, 25 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 187 424 случая ковида. Всего выздоровели 183 024 пациентов, в том числе 64 за последние сутки, — ровно столько же, сколько и заразилось. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 481 человек.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Москва в антирейтинге стала первой, — там коронавирус выявили еще у 370 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что КНДР может получить помощь от США в борьбе с коронавирусной инфекцией. Вашингтон готов оказать помощь Северной Корее, включая совместную борьбу с коронавирусом в стране.