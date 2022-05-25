Президент России уволил замминистра Андрея Гуровича после назначения нового главы МЧС

Сегодня, 25 мая, в день назначения нового главы МЧС Александра Куренкова президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении заместителя министра Андрея Гуровича.

В компетенции Гуровича входило управление финансово-экономическим департаментом, департаментом имущественных отношений и управлением стратегического планирования и организационной работы. Как стало известно, в блоке ведомства, управляемом Гуровичем, прошла проверка силовых структур, которая проводилась сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник в МЧС.

«…и она (проверка), в первую очередь, связана с его работой», — заявил источник.

На должность заместителя министра Андрей Гурович был назначен в 2018 году. До этого он работал на различных должностях в Федеральной миграционной службе, в Федеральном казначействе. Незадолго о прихода в МЧС Гурович руководил управлением Федерального казначейства по столице.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин утвердил нового главу МЧС России, — теперь эту должность занимает генерал-майор Александр Куренков.