Президент России уволил замминистра Андрея Гуровича после назначения нового главы МЧС

Президент России уволил замминистра Андрея Гуровича после назначения нового главы МЧС
Президент России уволил замминистра Андрея Гуровича после назначения нового главы МЧС. Фото: пресс-служба МЧС России

Сегодня, 25 мая, в день назначения нового главы МЧС Александра Куренкова президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении заместителя министра Андрея Гуровича.

В компетенции Гуровича входило управление финансово-экономическим департаментом, департаментом имущественных отношений и управлением стратегического планирования и организационной работы. Как стало известно, в блоке ведомства, управляемом Гуровичем, прошла проверка силовых структур, которая проводилась сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник в МЧС.

«…и она (проверка), в первую очередь, связана с его работой», — заявил источник.

На должность заместителя министра Андрей Гурович был назначен в 2018 году. До этого он работал на различных должностях в Федеральной миграционной службе, в Федеральном казначействе. Незадолго о прихода в МЧС Гурович руководил управлением Федерального казначейства по столице.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин утвердил нового главу МЧС России, — теперь эту должность занимает генерал-майор Александр Куренков.

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