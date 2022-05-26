Солнечные дни в Петербурге сменяют дожди

Во второй половине дня 26 мая в Северной столице пройдут дожди. Зонтики и капюшоны сегодня понадобятся.

Хоть и облачные, но теплые и без дождей дни в городе пока временно прекращаются. Сегодня ожидаются осадки, однако по температуре похолодает незначительно. Как рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, в четверг синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться влиянием и прохождением фронтального раздела.

Специалист сообщил, что при облачной с прояснениями погоде во второй половине дня пройдут дожди, что немного ограничит приток солнечного тепла.

Днем температура воздуха будет варьироваться от +16 до +18 градусов тепла, а по области — от +14 до+19 градусов. Ветер при этом ожидается восточный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Завтра также не обойдется без дождей. По прогнозу синоптика, температура в пятницу упадет до +15 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в День города над Петербургом зависнет циклон, по вине которого пройдут дожди и похолодает до +15 градусов, а может и ниже.