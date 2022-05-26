Во Фрунзенском районе под мод мостом нашли скелетированный труп в черной безрукавке

Во Фрунзенском районе под мод мостом нашли скелетированный труп в черной безрукавке. Фото: "Яндекс.Карты"

Во Фрунзенском районе под мод мостом нашли скелетированный труп в черной безрукавке. Фото: "Яндекс.Карты"

Скелетированный одетый труп нашли во Фрунзенском районе Петербурга.

Во вторник вечером, около 20:34 правоохранительные органы получили информацию от мужчины, что напротив дома 34 по улице Малая Балканская под мостом он нашел скелетированный труп. Как стало известно Gazeta.SPB, личность погибшего пока не установили.

Однако из деталей удалось изъять у найденного неизвестного кошелек с банковскими картами. Также известно, что труп был одет в чёрную безрукавку с капюшоном на молнии, чёрную шапку, чёрный свитер, тёмно-синие джинсы и ботинки чёрные с белым.

В настоящий момент труп направлен в морг для установления причины смерти. Все детали происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кировском районе Ленинградской области мужчина наткнулся на человеческие останки, которые были одеты в спортивный костюм.