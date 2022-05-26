С осени 2021 по весну 2022 пенсионер с Ленинского инвестировал мошенникам почти полтора млн

С осени 2021 по весну 2022 пенсионер с Ленинского инвестировал мошенникам почти полтора млн
С осени 2021 по весну 2022 пенсионер с Ленинского инвестировал мошенникам почти полтора млн. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Красносельском районе пенсионер стал жертвой мошенников, которые обманывали его с весны прошлого года.

Вчера, 25 мая, в правоохранительные органы обратился гражданин 1954 года рождения, который рассказал о беде, приключившейся с ним. Как стало известно Gazeta.SPB, пожилой человек с Ленинского проспекта, 96, корпус 2 еще в сентябре 2021 года увидел брокерский сайт «Трейдер», где предлагалось разместить денежные средства для получения прибыли.

Так пенсионер и поступил. До марта 2022 года он продолжал «инвестировать» средства, а когда захотел снять деньги, то представители брокерского сайта перестали выходить на связь.

В общей сложности гражданин потерял 1 438 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в начале мая в ВТБ зафиксировали увеличение активности мошенников на треть по сравнению с началом апреля.

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