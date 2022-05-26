В Выборге мужчина упал на нож своей сожительницы, пока она готовила еду

В Выборге мужчина упал на нож своей сожительницы, пока она готовила еду. Фото: pixabay

В Выборге мужчина упал на нож своей сожительницы, пока она готовила еду. Фото: pixabay

В среду, 25 мая, процесс приготовления пищи закончился для одного из жителей Выборга ножом в живот.

Все произошло поздним вечером, уже ближе к ночи на улице Красноармейская, 16. Около 22:00 из квартиры по указанному адресу забрали мужчину с колото-резаной раной брюшной полости. Как стало известно Gazeta.SPB, пострадавший оказался в состоянии средней тяжести.

Вместе с мужчиной в квартире проживает женщина, которая, как оказалось, готовила вместе с ним ужин. Но произошло несчастье, и пострадавший упал на нож, который в этот момент находился в руках у сожительницы.

В настоящей момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера около 13:00 в Центральном районе Петербурга произошел конфликт между двумя опьяненными мужчинами вспыхнул конфликт, после чего один из них ножом вспорол брюшную стенку другого.