В первый день рабочей недели жителей Петербурга и Ленобласти ждет температура за 20 градусов

В первый день рабочей недели жителей Петербурга и Ленобласти ждет температура за 20 градусов. Фото: Pixabay

В первый день рабочей недели жителей Петербурга и Ленобласти ждет температура за 20 градусов. Фото: Pixabay

Завтра, 30 мая, столбик термометра в Петербурге и Ленинградской области не просто достигнет 20 градусов тепла, но и местами перепрыгнет их.

По прогнозу специалистов ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», первый день рабочей неделе выдастся непривычно жарким. В ночь с 29 на 30 мая температура воздуха будет оставаться на 7 — 9 градусах, а днем поднимется до 18 — 22. По области этот показатель и вовсе может достигнуть 22 градусов тепла.

Несмотря на это солнышка в Северной столице будет немного. В течение дня ожидается переменная облачность без без существенных осадков. При этом атмосферное давление и ночью, и утром будет повышаться, днем существенно не изменится.

Ветер 30 мая будет западных направлений со скоростью 1-4 м/c ночью и 2-7 м/с днем.

Такой теплый и относительно спокойный день станет затишьем перед настоящей «бурей». Уже 31 мая придут дожди, , возможны ливни и грозы.

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