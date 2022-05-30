В Петербурге сегодня намечается самый теплый день с начала года

В Петербурге сегодня намечается самый теплый день с начала года. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Петербурге сегодня намечается самый теплый день с начала года. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Начало рабочей недели в Северной столице отмечается небывалым еще в этом году теплом и отсутствием дождей.

В городе 30 мая ожидается переменная облачность, но значительное повышение температуры. Как сообщает ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в понедельник Петербург окажется под влиянием небольшого, вытянувшегося с юго-востока, гребня антициклона. Отсутствие дождей поспособствует солнечным лучам активнее прогревать воздушные массы.

В течение дня температура воздуха составит от 19 до 21 градуса тепла в городе и от 17 до 22 градусов в Ленинградской области. Таким образом, сегодняшний день может стать самым теплым с начала 2022 года. На настоящий момент в лидерах 7 мая с температурой в +19,2 градуса.

Также 30 мая будет господствовать северо-западный ветер, с переходом на юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра же, 31 мая, вновь вернутся кратковременные дожди, и станет на пару градусов прохладнее.

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