В петербургском аэропорту Пулково 30 мая нет отмененных рейсов, но есть 4 задержанных

В петербургском аэропорту Пулково 30 мая нет отмененных рейсов, но есть 4 задержанных. Фото: pixabay

В петербургском аэропорту Пулково 30 мая нет отмененных рейсов, но есть 4 задержанных. Фото: pixabay

В понедельник, 30 мая, из аэропорта Пулково вылетят все самолеты, правда, 4 из них отправятся в путешествие с опозданием.

Начало недели выдалось успешным для пассажиров Пулково, — ни одного задержанного на вылет рейса. Однако некоторым все-таки придется подождать своего вылета чуть больше, чем планировалось изначально.

Так, первый задержанный рейс намечается на 13:25 в Анталью. Изначально самолет должен был отправиться в 12:55, сейчас его работа будет осуществляться по новому времени. Следующий рейс в ту же Анталью был запланирован на 13:05, но теперь воздушное судно отправится в 15:05.

Будет задержан и самолет в Ош на 14:25, — теперь он отправится в 15:30. Последним позже полетит судно в Стамбул. До этого указывалось что оно отправится в 15:25, но теперь вылет перенесен на 16:35.

Все остальные рейсы, судя по онлайн-табло, отправятся по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 29 мая почти все рейсы из петербургского аэропорта Пулково были осуществлены по плану, однако одному все же не суждено было отправиться в путешествие.