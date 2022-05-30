IT-компании освободят почти 130 тысяч квадратных метров офисов в Петербурге

Эксперты подсчитали, что в ближайшие полгода из-за ухода IT-компаний освободятся от 128 тысяч квадратных метров офисов в Петербурге.

По данным консалтинговой компании IPG.Estate, компании сферы информационных технологий занимали порядка 30-35% качественных офисов в Северной столице. После февраля 2022 года наблюдается обратный сценарий: большую часть офисных площадей сегодня освобождают именно IT-компании.

Из договоров аренды начали выходить зарубежные арендаторы из IT-сегмента, которые уходят с российского рынка и перемещают офисы в другие страны. Ожидается, что в ближайшие 3-6 месяцев освободиться как минимум 128 тысяч квадратных метров качественных офисных помещений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к концу первого полугодия Россию покинут около 40 тысяч IT-специалистов.