Избитый журналист на Бестужевской попал в больницу с сотрясением и сломанным носом

Избитый журналист на Бестужевской попал в больницу с сотрясением и сломанным носом
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестные избили журналиста.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне около 22:30 неизвестные преступники напали на 20-летнего журналиста одного из изданий и сотрудника пресс-службы партии в Петербурге. Это произошло рядом с домом №73 по Бестужевской улице. После драки молодой человек самостоятельно вызвал полицию и скорую помощь.

Прибывшие медики забрали журналиста в Мариинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом костей носа, ссадинами и гематомами на лице.

После оказания помощи петербуржца отпустили на амбулаторное лечение, он в удовлетворительном состоянии. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красном Селе мигрант изрезал лицо малознакомого собутыльника.

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