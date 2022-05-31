Избитый журналист на Бестужевской попал в больницу с сотрясением и сломанным носом

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестные избили журналиста.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне около 22:30 неизвестные преступники напали на 20-летнего журналиста одного из изданий и сотрудника пресс-службы партии в Петербурге. Это произошло рядом с домом №73 по Бестужевской улице. После драки молодой человек самостоятельно вызвал полицию и скорую помощь.

Прибывшие медики забрали журналиста в Мариинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом костей носа, ссадинами и гематомами на лице.

После оказания помощи петербуржца отпустили на амбулаторное лечение, он в удовлетворительном состоянии. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красном Селе мигрант изрезал лицо малознакомого собутыльника.