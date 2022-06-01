Петербуржцы не хотят делиться местом в автобусах с колясками и злятся на транспортную реформу

Петербуржцы не хотят делиться местом в автобусах с колясками и злятся на транспортную реформу
Петербуржцы не хотят делиться местом в автобусах с колясками и злятся на транспортную реформу. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В социальных сетях появились первые комментарии транспортной реформы. Не все из них такие радужные и жизнерадостные, как ожидалось.

Например, горожан возмутило то, что теперь в транспорте им придется уступать места людям на колясках и мамам с детьми. Об этом сообщает «Мойка78».

«Мамашки с утра все пространство занимают, надо же переться куда-то именно в час пик со своими телегами!», — разъяренно написал один из комментаторов в социальных сетях.

Люди пишут гневные комментарии и искренне не понимают, почему теперь «нельзя будет спокойно ездить».

Новые автобусы, вышедшие на маршруты со стартом транспортной реформы в Северной столице, стали более удобными для пассажиров с детскими колясками. Транспорт низкопольный, так у пассажиров с детьми, а также у инвалидов нет необходимости взбираться в автобус по узкой лестнице с несколькими ступенями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 июня в Петербурге стартовал второй этап перехода на Новую модель транспортного обслуживания, в рамках которой появятся новые остановки.

автобусы новости СПб транспорт транспортная реформа


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Акционеры АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы прошлого года на Общем собрании
Жители Петербурга отметили практичность новых автобусов в рамках ...
На улицы Петербурга вышли волонтеры транспортной реформы
Транспортная реформа в Петербурге продолжается: какие нововведения пришли в ...
Путин: Россия будет укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет
В Комтрансе рассказали, как в Петербурге готовили автобусный парк в ...
В ЖК «Солнечный город» от Setl Group появится 7-й детский сад
Петербуржцы не хотят делиться местом в автобусах с колясками и злятся на ...