Петербуржцы не хотят делиться местом в автобусах с колясками и злятся на транспортную реформу

Петербуржцы не хотят делиться местом в автобусах с колясками и злятся на транспортную реформу. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Петербуржцы не хотят делиться местом в автобусах с колясками и злятся на транспортную реформу. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В социальных сетях появились первые комментарии транспортной реформы. Не все из них такие радужные и жизнерадостные, как ожидалось.

Например, горожан возмутило то, что теперь в транспорте им придется уступать места людям на колясках и мамам с детьми. Об этом сообщает «Мойка78».

«Мамашки с утра все пространство занимают, надо же переться куда-то именно в час пик со своими телегами!», — разъяренно написал один из комментаторов в социальных сетях.

Люди пишут гневные комментарии и искренне не понимают, почему теперь «нельзя будет спокойно ездить».

Новые автобусы, вышедшие на маршруты со стартом транспортной реформы в Северной столице, стали более удобными для пассажиров с детскими колясками. Транспорт низкопольный, так у пассажиров с детьми, а также у инвалидов нет необходимости взбираться в автобус по узкой лестнице с несколькими ступенями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 июня в Петербурге стартовал второй этап перехода на Новую модель транспортного обслуживания, в рамках которой появятся новые остановки.