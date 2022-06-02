Петербуржцы выберут имена для малышей обезьянок саймири в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке появились на свет детеныши обезьянок саймири. Когда малыши немного подрастут, можно будет узнать их пол и выбрать им имя. Для этого проведут голосование.

Сотрудники зоопарка не будут изменять традиции и попросят петербуржцев помочь им с выбором имени для маленьких обезьянок. Детеныши появились на свет совсем недавно, и сейчас они практически не слезают со спин матерей, поэтому их узнать их пол пока невозможно. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург«.

Отец потомства пока может любоваться своими детьми только издалека — матери больше не подпускают его к себе, и общаются только между собой.

Малыши станут самостоятельными, когда им исполнится полгода. В дикой природе обезьянки саймири живут всего около шести лет, но в зоопарках они спокойно проживают до 20 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградском зоопарке родились 11 козлят, уже встали на ножки.