В Петербурге депутат Цивилев рассказал о плюсах единой льготной системы в общественном транспорте

В автобусах теперь действует бесконтактная оплата. Фото: МК в Питере

В автобусах теперь действует бесконтактная оплата. Фото: МК в Питере

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев уверен, что единая льготная система в городском транспорте сделает поездки более удобными.

Цивилев отметил в беседе с «МК в Питере«, что теперь студенты, пенсионеры или родители школьников не будут переживать насчет наличия льгот в том или ином автобусе. Льготные проездные будут действовать на любом подходящем маршруте.

Также важна общая система оплаты проезда: пассажиры могут использовать обычный проездной или банковскую карту на всех видах транспорта. Кроме того, начал работать пересадочный тариф «60 минут».

«Его уже успешно опробовали и сотрудники постоянной комиссии по транспорту, теперь готовят для комитета по транспорту новые предложения», — рассказал парламентарий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новая партия лазурных автобусов Volgabus едет в Петербург.