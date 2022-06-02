В Петербурге депутат Цивилев рассказал о плюсах единой льготной системы в общественном транспорте

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев уверен, что единая льготная система в городском транспорте сделает поездки более удобными.
Цивилев отметил в беседе с «МК в Питере«, что теперь студенты, пенсионеры или родители школьников не будут переживать насчет наличия льгот в том или ином автобусе. Льготные проездные будут действовать на любом подходящем маршруте.
Также важна общая система оплаты проезда: пассажиры могут использовать обычный проездной или банковскую карту на всех видах транспорта. Кроме того, начал работать пересадочный тариф «60 минут».
«Его уже успешно опробовали и сотрудники постоянной комиссии по транспорту, теперь готовят для комитета по транспорту новые предложения», — рассказал парламентарий.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новая партия лазурных автобусов Volgabus едет в Петербург.