В Лужском районе ищут неизвестного, который приставал на пляже реки к двенадцатилетним

В Лужском районе ищут неизвестного, который приставал на пляже реки к двенадцатилетним. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Лужском районе ищут неизвестного, который приставал на пляже реки к двенадцатилетним. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Луге неизвестный совершил развратные действия в отношении двух двенадцатилетних девочек.

В последствии заявления в полицию написали как сами пострадавшие, так и их родители. Как стало известно Gazeta.SPB, в экстренные службы сообщение об инциденте произошло в 15:54. По словам девочек, неизвестный мужчина лез обниматься и пытался поцеловать.

Позже в правоохранительные органы обратились и матери пострадавших. Одна из них, 35-летняя продавец, утверждала, что около 15:00 у реки Луга неизвестный гражданин совершил развратные действия в отношении ее дочери. Вторя женщина, 34 лет, работающая в торговом зале «Ленты», историю подтвердила.

В настоящий момент идет поиск мужчины славянской внешности, на вид 60 лет, ростом около 170 см. Он был одет в спортивные брюки черного цвета, свитер темного цвета, кепку черного цвета, брюки темно-зеленого цвета, кофту светлого цвета и куртку черного цвета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге задержали мужчину, на которого в полицию заявила его жена и сообщила, что задержанный совершал насильственные действия сексуального характера в отношении их общей несовершеннолетней дочери.