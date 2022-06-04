Летняя прохлада с дождями и грозами накроет Петербург в субботу

Летняя прохлада с дождями накроет Петербург в субботу. Фото: Pexels

Летняя прохлада с дождями накроет Петербург в субботу. Фото: Pexels

В Северной столице сегодня прохладно. Временами пройдут дожди, а температура будет несколько ниже той, к которой горожане уже успели привыкнуть в предыдущие дни.

В субботу, 4 июня, город накроет прохлада, будет достаточно влажно, поэтому рекомендуется брать с собой зонтики. По прогнозу ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, Петербург сегодня останется на периферии циклонического вихря.

В регионе сохранится облачная с прояснениями погода, а также пройдут кратковременные дожди, местами даже с грозами.

Температура воздуха на протяжении дня будет меняться от +16 до+18 градусов, по области столбик термометра достигнет +14…+19 градусов. Отмечается, что такие значения близки к климатической норме.

Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Завтра все также будут идти небольшие дожди, температура воздуха днем составит около +18 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за предстоящих гроз.