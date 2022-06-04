В 11 аэропортов на юге России все еще нельзя летать вплоть до 12 июня

В 11 аэропортов на юге России все еще нельзя летать вплоть до 12 июня. Фото: Pexels

В 11 аэропортов на юге России все еще нельзя летать вплоть до 12 июня. Фото: Pexels

Режим временного ограничения полетов а аэропорты юга и центральной части России продолжает действовать до 12 июня.

На сайте Росавиации появилась информация, что ограничения по полетам продлевается. Так, в 11 аэропортов на юге России нельзя будет попасть до 12 июня 03:45 по московскому времени.

В список закрытых аэропортов входят следующе точки: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты доступны для осуществления перелетов.

Перевозка пассажиров может осуществляться по альтернативным маршрутам через региональные аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня 9 рейсов не будут осуществлены из петербургского аэропорта Пулково, также еще 3 воздушных судна вылетят с опозданием. Самолеты не улетят по российским и зарубежным направлениям.