На Маршала Блюхера при столкновении с автомобилем сильно пострадали мотоциклист и подросток

На Маршала Блюхера при столкновении с автомобилем сильно пострадали мотоциклист и подросток. Фото: Pexels

На Маршала Блюхера при столкновении с автомобилем сильно пострадали мотоциклист и подросток. Фото: Pexels

Поздно вечером 3 июня автомобиль при выезде с дворовой территории налетел на мотоцикл, в результате чего тяжело пострадали водитель и подросток, который сидел на пассажирском месте мотоцикла.

Авария произошла на улице Маршала Блюхера. Как стало известно Gazeta.SPB, 31-летнийводитель автомобиля, который до этого уже к административной ответственности привлекался 5 раз по статье «Превышение установленной скорости», не уступил дорогу мотоциклу при повороте.

В результате 39-летний водитель мотоцикла с размозжением правого яичника в тяжелом состоянии, бригадой скорой помощи госпитализирован в 3 городскую больницу. Также пострадал несовершеннолетний пассажир 2008 года, который с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом 4 и 5 пястной кости со смещением в состоянии средней тяжести бригадой скорой помощи госпитализирован в детскую городскую больницу №19.

Все обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

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