Товары и услуги билайна появились на маркетплейсе Wildberries

Билайн заключил соглашение с одним из крупнейших игроков отечественного рынка e-commerce (электронной коммерции) — Wildberries. В маркетплейсе покупатели смогут найти товары и услуги, новинки смартфонов, а также аксессуары, представленные в интернет-магазине билайна.

Среди крупных российских операторов связи билайн стал первым, кто открыл свой магазин с электроникой на Wildberries. В числе товаров, которыми пополнился каталог Wildberries, — смартфоны известных брендов, например, Xiaomi, Samsung, Nokia, ZTE, Apple и так далее. Клиент может забрать товар привычным для себя способом: доставка курьером* по адресу или в пункте выдачи заказов.

Также покупатели могут связаться со службой поддержки билайна и получить оперативный ответ по продукции, представленной на Wildberries. В обозримом будущем планируется запуск различных промо-акций со скидками на товары оператора.

Это уже не первый маркетплейс, где представлен билайн. Так, товары и услуги, появившиеся в интернет-магазине оператора, уже есть и у других онлайн-ритейлеров.

*Доставка может быть платной и осуществляется силами ООО «Вайлдберриз». Подробности на сайте https://www.wildberries.ru/.