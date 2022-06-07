Во вторник Северная столица снова обойдется без дождей

Во вторник Северная столица снова обойдется без дождей. Фото: pixabay

Во вторник Северная столица снова обойдется без дождей. Фото: pixabay

Сегодня, 7 июня, Санкт-Петербург будет находится во власти антициклона. Ожидается, что во вторник будет несколько теплее, чем вчера.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в городе 7 июня не предвидится дождей. Условия погоды в Северной столице сегодня продолжит формировать антициклон, в связи с этим при переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, а воздушные массы будут постепенно прогреваться.

В течение дня температура воздуха составит от +20 до +22°, а по области достигнет от +18 до +23°. Во вторник также будет господствовать северо-западный ветер со скоростью от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Леус рассказал, что завтра повышение температуры продолжится, но во второй половине дня местами пройдут дожди.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в середине рабочей недели, 8 июня, жителей Петербурга ждет жара — воздух днем прогреется до 24-26 градусов, но погоду испортят небольшие дожди.