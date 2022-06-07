Владельцев 3D-номеров в России предупредили о больших штрафах

Владельцев 3D-номеров в России предупредили о больших штрафах
Владельцев 3D-номеров в России предупредили о больших штрафах. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На машинах стали все чаще появляться необычные 3D-номера, однако, как оказалось, за такие необычные опознавательные знаки можно получить немаленькие штрафы от инспекторов ГИБДД.

Юристы настоятельно рекомендуют водителям с 3D-номерами задуматься, так как за такие символы могут дать достаточно большие штрафы. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». 3D-номерами называются объемные пластмассовые цифры, прикрепленные на номерные.

«Это самопал не только по сути, но и по закону. Технологии изготовления номера: он осуществляется штампованием на алюминиевой пластине толщиной 1 миллиметр», — рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам Попова, отклонения от правил могут быть восприняты законодателем как номерной знак, изготовленный не в соответствии с требованиями ГОСТа. При этом штраф устанавливается в зависимости от того, насколько толстая наклейка на номерах. Минимум, который может отдать водитель, — пять тысяч рублей.

Эксперт подчеркнул, что есть определенные ГОСТом углы поля зрения, которые предполагают, что камера распознает так или иначе номерной знак. В случае, если объемность объемность знака помешает распознать номер, то тогда вступает в силу вторая часть статьи 12.2. В худшем случае права могут забрать на три месяца.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 июня стало известно о 707 тысячах нарушений скоростного режима на петербургских дорогах.

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