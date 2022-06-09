В четверг из Пулково с задержкой вылетят 4 самолета, еще 8 авиарейсов вовсе не состоится

В четверг из Пулково с задержкой вылетят 4 самолета, еще 8 авиарейсов вовсе не состоится. Фото: "ВВСС"

В четверг из Пулково с задержкой вылетят 4 самолета, еще 8 авиарейсов вовсе не состоится. Фото: "ВВСС"

В четверг, 9 июня, из петербургского аэропорта Пулково в запланированный путь не отправятся 8 самолетов. Также еще 4 рейса будет осуществлены с задержкой.

На настоящий момент, 09:00, из аэропорта уже не вылетело половина отмененных рейсов и задержалось 2. Так, рейс в Анталью на 02:30 перенесли на 07:45, а самолет в Москву с 09:05 — на 10:30. Вовсе не было рейсов в Анталью на 03:10 и 07:30, Самарканд и Ереван.

Следующий задержанный самолет должен отправиться из Петербурга в Калининград. Раньше указывалось, что он полетит в 10:20, теперь — в 10:50. Рейс в Ош от «Уральских Авиалиний» задерживают с 11:45 на 12:15.

Не стоит сегодня ждать самолет в Даламан на 15:25, в Анапу на 16:00, в Москву на 18:30 и в Нур-Султан на 22:00.

Остальные самолеты, согласно онлайн-табло аэропорта, вылетят по запланированным направлениям вовремя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в запланированное путешествие не отправятся 8 воздушных судов 8 июня. Еще два вылетели позже, чем планировали.