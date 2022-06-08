Из Пулково 8 июня не вылетят 8 самолетов, и еще 2 авиарейса отправятся с задержкой

Из Пулково 8 июня не вылетят 8 самолетов, и еще 2 авиарейса отправятся с задержкой. Фото: Baltphoto

Из Пулково 8 июня не вылетят 8 самолетов, и еще 2 авиарейса отправятся с задержкой. Фото: Baltphoto

В среду, 8 июня, в запланированное путешествие не отправятся 8 воздушных судов, и еще два вылетят позже, чем планировали.

Несмотря на ухудшение погодных условий в Северной столице к вечеру отмененных рейсов не так много. В общей сложности 8 самолетов сегодня не покинут Пулково, но остальные, судя по данным онлайн-табло аэропорта, отправятся ровно в назначенная время. Все, кроме еще двух рейсов.

Речь идет о самолете в Анталью на 13:05 и в Даламан на 15:30. Теперь полеты будут осуществлены в 13:45 и 18:45 соответственно.

На настоящий момент вовсе не были осуществлены три рейса: в Анталью на 03:05 и 07:30 и в Новый Уренгой на 03:20. Еще 4 также не полетят сегодня по запланированным маршрутам, среди них: «Санкт-Петербург — Ларнака», «Санкт-Петербург — Анапа», «Санкт-Петербург — Иваново» и «Санкт-Петербург — Сочи».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера, 7 июня, 16 авиарейсов отменили на вылет из петербургского аэропорта Пулково.