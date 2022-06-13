Суд признал экс-футболиста «Зенита» Азмуна отцом и обязал выплачивать алименты

В Петербурге суд обязал бывшего футболиста клуба «Зенит» Сердара Азмуна выплачивать алименты на ребенка.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Приморский районный суд рассмотрел гражданское дело и встал на сторону бывшей возлюбленной футболиста Алии. Она требовала установить отцовство и взыскать с Азмуна алименты на содержание их общего ребенка.

Суд требования Алии удовлетворил и обязал спортсмена выплачивать четверть своих доходов в польцу ребенка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что адвокат раскрыл подробности иска девушки из Казани, требующей признать Азмуна отцом ее ребенка. Пара находилась в отношениях с 2018 года. После того, как форвард перешел в «Зенит», они поддерживали общение и Алия приезжала к нему в Петербург.