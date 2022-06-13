Суд признал экс-футболиста «Зенита» Азмуна отцом и обязал выплачивать алименты

Суд признал экс-футболиста &#171;Зенита&#187; Азмуна отцом и обязал выплачивать алименты
Суд обязал Сердара Азмуна выплачивать четверть своих доходов в польцу ребенка. Фото: Неваспорт/Михаил Киреев

В Петербурге суд обязал бывшего футболиста клуба «Зенит» Сердара Азмуна выплачивать алименты на ребенка.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Приморский районный суд рассмотрел гражданское дело и встал на сторону бывшей возлюбленной футболиста Алии. Она требовала установить отцовство и взыскать с Азмуна алименты на содержание их общего ребенка.

Суд требования Алии удовлетворил и обязал спортсмена выплачивать четверть своих доходов в польцу ребенка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что адвокат раскрыл подробности иска девушки из Казани, требующей признать Азмуна отцом ее ребенка. Пара находилась в отношениях с 2018 года. После того, как форвард перешел в «Зенит», они поддерживали общение и Алия приезжала к нему в Петербург.

«Когда Алия родила дочь, она сказала: ты готов как-то поучаствовать финансово в помощи? И ей было сказано, что сумма будет составлять не более 12 тысяч рублей. И пошли потом переводы», — рассказал адвокат.

алименты зенит новости СПб отцовство ребенок сердар азмун суд


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Песков: Путин выступит на ПМЭФ с чрезвычайно важной речью
Суд признал экс-футболиста «Зенита» Азмуна отцом и обязал ...
В Ленобласти пьяный мужчина вытащил чеку из гранаты во время скандала с ...
В Петербурге фотограф с пантерой попался прокуратуре
Дрозденко подарил городу Енакиево 50 млн рублей на покупку медицинского ...
Власти Ленобласти и Енакиево заключили официальный договор о сотрудничестве
Тяжелобольных жителей Енакиево отправят на лечение в Ленобласти
Новый жилой квартал за 20 млрд рублей построят в Красногвардейском районе