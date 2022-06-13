Школьницу из Петергофа похитили и два месяца насиловали под Тверью

Школьницу из Петергофа похитили и два месяца насиловали под Тверью
Похититель два месяца насиловал девочку. Фото: pixabay

Полиция разбирается в обстоятельствах похищения и изнасилования 15-летней девочки из Петергофа, которую два месяца удерживали в Тверской области.

Как сообщает РЕН ТВ, школьницу похитили в ночь на 2 апреля, когда та вышла в магазин. На улице ее поджидал 19-летний молодой человек, с которым она познакомилась на свадьбе. Он затащил девочку в машины и усыпил ее, положив на лицо тряпку. Она очнулась уже в доме похитителя под Тверью.

Молодой человек отобрал у нее телефон, а после изнасиловал. Со слов пострадавшей, все эти месяцы в доме находились родственники похитителя, но они не пытались его остановить или обратиться в полицию. Девочке лишь несколько раз позволили позвонить домой, чтобы сказать, что «у нее все хорошо».

Школьница смогла сбежать только в июне, когда все ушли из дома. Она вызвала такси и доехала до Петергофа.

В настоящее время правоохранители ведут проверку. От матери пострадавшей поступило заявление.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге мужчина изнасиловал гостью после застолья, а после выгнал из квартиры.

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