Под вечер Петербург стоит под дождем и в девятибалльных пробках

Под вечер Петербург стоит под дождем и в девятибалльных пробках. Фото: "Яндекс.Карты"

Под вечер Петербург стоит под дождем и в девятибалльных пробках. Фото: "Яндекс.Карты"

Дожди на протяжении практически целого дня в Петербурге дополнились для горожан еще одним не самым приятным фактором: практически вся карта покрыта багровыми участками, — город стоит в девятибалльных пробках.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», ситуация ослабнет, но всего на пару баллов к 19 часам. Тогда уровень опустится до 7 баллов, но все еще останется слишком высоким. Стабилизируется ситуация только 21 часа, когда уровень будет в зеленой трехбалльной зоне.

Багровым окрасился практически весь город. Плотно стоит центр, ДТП на КАД в районе Обухово создало пробку в несколько километров. В Шушарах с возможностью проезда тоже все не очень хорошо. В районе метро Московская в обе стороны движение практически стоит.

Посвободнее столько местами в Кировском районе и в Красносельском.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе в Санкт-Петербурге временно перекроют с 29 июня.