В Ленобласти за сутки коронавирус побороли более 40 пациентов

В Ленобласти за сутки коронавирус побороли более 40 пациентов
В Ленобласти за сутки коронавирус побороли более 40 пациентов. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 41 случай выздоровления от коронавирусной инфекци.

Новую статистику сегодня, 16 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразился 188 375 местных жителя, включая 22 за последние 24 часа. Всего выздоровели 184 152 пациента, в том числе 41 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 489.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 270 человек. На третьем месте Московская область — 190 новых ковид-пациентов.

Ранее gaeta.spb.ru писала, что в Роспотребнадзоре рекомендуют обеспечить готовность к тому, чтобы остановить распространение чумы на территории Российской Федерации. Соответствующее постановление, подписанное главным санитарным врачом России Анной Поповой вчера, 15 июня.

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