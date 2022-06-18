В петербургском онкоцентре женщине вживили протез, напечатанный на 3D-принтере

В петербургском онкоцентре успешно провели уникальную операцию по установке напечатанного на 3D-принтере протеза.

К хирургам онкоцентра попала 70-летняя пациентка с диагностированной синовиальной саркомой мягких тканей. Опухоль проросла в большую берцовую кость правой ноги, и врачи решили установить ей 3D-протез. Об этом сегодня рассказали в городском комитете по здравоохранению.

Сначала онкобольной удалили опухоль и заменили утраченную кость на цементный спайсер. Далее специалисты принялись за создание 3D-реконструкции кости. Для этого было выполнено более двух тысяч срезов КТ, после чего на 3D-принтере напечатали протез из специального материала.

«Его пористая структура позволяет максимально быстро срастись с костной тканью человека благодаря плотному прилеганию и остеоинтеграции», — отметили в комздраве.

Теперь у пациентки есть шанс, что она начнет ходить без костылей.

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