Беглов подвел итоги ПМЭФ-2022: сумма соглашений превысила полтриллиона рублей

Беглов подвел итоги ПМЭФ-2022: сумма соглашений превысила полтриллиона рублей
Петербург на ПМЭФ заключил соглашения на сумму более 500 млрд рублей. Фото: Gazeta.SPB

Губернатор Александр Беглов рассказал об итогах юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Градоначальник написал в своем Telegram-канале, что проведение ПМЭФ было важным событием для России. Он отметил, что недружественным странам не удалось его «отменить», запрещая приезжать своим делегациям и бизнесу. Несмотря на это, форум посетили представители более 140 стран и территорий.

«Это доказывает, что бойкот России провалился», — подчеркнул Беглов.

Глава города отметил, что проведение ПМЭФ не только помогло развитию Петербурга, но и помогло показать, что город и страна открыты миру и всегда рады гостям из дружественных стран.

Также он сообщил, что Петербург на полях форума заключил 46 соглашений на общую сумму 503,6 миллиарда рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на ПМЭФ подписано соглашений на сумму 5,6 трн рублей.

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Беглов подвел итоги ПМЭФ-2022: сумма соглашений превысила полтриллиона рублей