Финал конкурса «Миссис бизнес Россия 2022»

9 июня 2022 года, в самом прекрасном городе России, в Санкт – Петербурге, происходило настоящая феерия красоты и торжество женского бизнес сегмента – Конкурс «Миссис бизнес Россия 2022», праздник красоты, грации и творчества. Лучшие из представительниц делового сообщества России заявили свои права на королевский титул.

22 участницы со всей России, в числе которых победительницы региональных отборочных конкурсов Ангарска, Иркутска, Новосибирска, Новороссийска, Сочи, Пушкина, Северо – Запада, Сестрорецка, Санкт – Петербурга, Великого Новгорода, Валдая, Перми, Новороссийска и Екатеринбурга.

Организаторы Конкурса: Продюсерский центр «ONI Profi», в лице Ольги Врублевской, Анастасии Лукьяновой, Ирины Гоголь, в партнерстве с Александрой Кожевниковой

Программа конкурса органично сочетала обучающие, игровые и развлекательные мероприятия, которые носили практически-полезный характер.

Проживали участницы в самом атмосферном отеле «Лахта Плаза».

Творческий этап прошел на сцене театра «Чаплин Холл», этап, на котором все участницы презентовали свой талант и только 9 из них имели возможность показать свои номера на финале конкурса.

Для участниц была организована морская прогулка на теплоходе партнера конкурса «Нева Тревел Компани», на котором были проведены мастер классы по светскому и деловому этикету от Надежды Коломацкой и зрелищный и яркий мастер класс по шляпному этикету от несравненной Анны Михайловой.

Финальное шоу состоялось на сцене «Тинькофф Арена» и это было незабываемо!

Открыл финальное шоу потрясающий Дмитрий SKIP – лазерное шоу «Хищник». В процессе концерта выходы участников разбавляли выступление артистов, Маргариты Лущинской, Яна Шансонье, Джулии Лои, Александра Шаботинского, Саша Лирика и Никита Шишкин.

Яркий выход участниц с флагами является визитной карточкой проекта, а появление золотых богинь Материнства и Победы – является символом успешной женщины России.

На финале участницы презентовали таланты, участвовали в «Бархатном выходе» с артистами AMILO MC, презентовали свои видео визитки и рассуждения в прямом эфире на тему «Женщина бизнеса — кто она?», дефилировали в вечерних платьях под живой вокал приглашённых артистов и конечно же все были фантастически божественны на коронации.

Специальный гость проекта – Леван Тодуа – светский обозреватель, ТВ ведущий, буквально взорвал зал своей энергией и харизмой.

Звездная гостья проекта – Софи Кальчева – звезда российской эстрады – исполнила свои хиты и поразила всех гостей утонченностью и великолепным шоу. К слову, балет, сопровождающий выступление Софи – невероятно талантливые танцоры X-Boys и Forsag 3S – талантливые танцоры из Санкт – Петербурга и Великого Новгорода.

Каждая участница была удостоена специального титула, целенаправленно отражающего ее сферу бизнеса.

В состав авторитетного жюри Конкурса «Миссис бизнес Россия 2022», вынесшего вердикт участницам вошли: Жанна Ванханло – производственная компания ювелирных изделий THE 78 LAB — генеральный спонсор проекта, Лилия Шатурная (Амбасадор конкурса, Миссис Бизнес Россия 2021, Игнатьева Елена (Амбассадор конкурса, миссис Бизнес Россия Классик 2021), Марина Нарышкина (главный редактор журнала «Mazzo”),Наталья Веселова (Актриса, бизнес леди, Продюсер, креативный директор глянцевых журналов), Александр Шаботинский (артист, певец), Анна Туницкая (Основатель медико – патронажной компании «Сиделки Петербурга», благотворитель и меценат), Александр Смирнов (главный редактор журнала Dress code), Ксения Лукьянова (хореограф – постановщик проекта), Надежда Коломацкая (Преподаватель в области элегантных манер, стиля, светского, делового и столового этикета и протокола), Екатерина Васильченко (директор по развитию «Род дом на Фурштатской»), Ольга Ястребова (Генеральный директор компании «АРГОЛ», Елена Новак (бренд ALLEN, территория красоты Be Perfect).

Шикарные, эксклюзивные короны от компании Golden Fox нашли своих обладательниц!

ТОП-12 победительниц Конкурса «Миссис бизнес Россия 2022»:

«Миссис бизнес Россия 2022» — Галина Ходаковская – город Иркутск

«I вице миссис бизнес Россия 2022» — Екатерина Величкина, город Москва

«II вице миссис бизнес Россия 2022» — Алена Бугаенко, Северо — Запад

«Grand prix бизнес Россия 2022» — Татьяна Памурзина, город Санкт – Петербург

«Королева Бизнеса России 2022» — Барвичуте Яна – Новосибирская область

«Мисс Бизнес Россия 2022» — Дарья Захаренкова, город Санкт – Петербург

«I вице мисс Бизнес Россия 2022» — Марина Евстигнеева, Северо — Запад

«Миссис бизнес Россия классик 2022» — Ирина Евстигнеева, город Великий Новгород

«I вице миссис бизнес Россия классик 2022» — Мариан Дабаева, город Иркутск

«II вице миссис бизнес Россия классик 2022» — Наталья Арыяк, город Новороссийск

«Queen of Talent России 2022» — Юлия Таран, город Сочи

«People`s choice России 2022» — Величкина Екатерина, город Москва

Победительниц конкурса «Миссис Бизнес Россия 2022» ждет активная социальная деятельность в течении года и продвижение личного бренда и титула победительницы российского конкурса. Ведь как известно, корону получить легче, чем достойно ее нести весь год и поддерживать титул на уровне, достойном титула «Миссис Бизнес Россия».