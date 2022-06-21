Профессор заявил, что подписанные на ПМЭФ соглашения создадут в Петербурге новые рабочие места

Петербург заключил соглашения с ОДК "Климов" и "Объединенной судостроительной компанией". Фото: ОДК Климов

Петербург заключил соглашения с ОДК "Климов" и "Объединенной судостроительной компанией". Фото: ОДК Климов

Политолог, доктор экономических наук, профессор Станислав Еремеев объяснил, что Петербург получит от заключенных на ПМЭФ соглашений в сфере промышленности.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», речь идет в частности о соглашениях с ОДК «Климов» и «Объединенной судостроительной компанией».

По словам профессора, инвестиции в промышленность в первую очередь принесут Петербургу новые рабочие места. Жители города получат возможность иметь устойчивую зарплату и будут обеспечены существованием работы сегодня и завтра. Еремеев назвал это социальными гарантиями жизни в нашем регионе.

Кроме того, инвестиции поспособствуют дополнительному развитию промышленного сектора, который и раньше был силен в Петербурге.

«На протяжении практически всего XX века Петербург был городом промышленно-техническим. Здесь находились производственные комплексы и развивалась вузовская и академическая наука», – заключил Еремеев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов подвел итоги ПМЭФ-2022: сумма соглашений превысила полтриллиона рублей.