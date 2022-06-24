Сегодняшний день в Петербурге может стать самым теплым с начала года

Сегодняшний день в Петербурге может стать самым теплым с начала года
Сегодняшний день в Петербурге может стать самым теплым с начала года. Фото: Pxhere

В Санкт-Петербурге 24 июня солнечно и очень тепло, погоду продолжает формировать антициклон.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня в регионе ожидается небольшая облачность, при этом дождей точно не предвидится.

Эта пятница может стать самым теплым днем с начала текущего года. На протяжении всего 24 июня температура воздуха в городе дойдет до 25-27 градусов, а по области эти показатели достигнут 23-28 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Пока в лидерах по самым высоким показателем остается 11 июня, когда температура достигла +24,9 градусов.

Завтра должно быть или также, или еще теплее. Синоптик прогнозирует температуру в 28 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что синоптик Колесов напомнил горожанам о самых жарких температурах, которые были зафиксированы в предыдущие годы.

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