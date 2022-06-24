В России иностранные аналоги ПО сменяются отечественными

В России иностранные аналоги ПО сменяются отечественными
В России иностранные аналоги ПО сменяются отечественными. Фото: Pxhere

Российские T-специалисты работают над созданием альтернативы иностранному программному обеспечению. Уже в скором времени может появится достойная замена.

Специалист в сфере IT и телекоммуникаций Денис Кусков рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», что большинством иностранных приложений, которые остановили работу в России, граждане у нас не пользовались. Сейчас, по словам эксперта, уже разработана отечественная альтернатива множеству зарубежных сервисов.

Кусков предположил, что в ближайшее время будет возможность для IT-специалистов, программистов, работающих на отечественные компании и на государство, создать достаточное количество программного обеспечения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России в ближайшие полгода из-за ухода IT-компаний освободятся от 128 тысяч квадратных метров офисов в Петербурге.

IT-специалисты Россия технологии


 

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